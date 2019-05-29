Son Dakika Haberleri: Amasra bayram tatilinde dolu
Son Dakika Güncel Haber

Amasra bayram tatilinde dolu

1 saat önce

Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesinde Ramazan Bayramı için yapılan rezervasyonlarla toplam 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamı doldu.

Amasra bayram tatilinde dolu, System.String[]
SELİM BOSTANCI - Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesinde Ramazan Bayramı için yapılan rezervasyonlarla toplam 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamı doldu.
Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen, el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra'da, bayram için yapılan rezervasyonlarla otel ve pansiyonlarda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
"Hazırlıklarımızı beklenen yoğunluğa göre yapıyoruz"
Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Helenistik çağdan Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine kadar çok sayıda tarihi eserin bulunduğu ilçenin 3 bin yıllık tarihiyle turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.
Fatih Sultan Mehmet'in Amasra'ya kuş bakışı bakarken gördüğü manzaradan etkilenerek "çeşm-i cihan (dünyanın gözbebeği)" dediği doğa harikası ilçenin resmi tatillerde ve dini bayramlarda özellikle Ankara ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığını belirten Çakır, "Ziyaretçilerimiz, havaların ısınmasıyla yoğun bir ilgi göstermeye başladı. Bayram tatilinin de 9 güne çıkması bizi de ona göre hazırlık yapmaya zorluyor." dedi.
Çakır, bayram tatili için gerekli tedbirleri aldıklarını ve 6 bin nüfuslu ilçede bayram süresince günübirlik en az 50-60 bin turist ağırlamayı beklediklerini dile getirdi.
Ramazan Bayramı için 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamı için rezervasyonların alındığını aktaran Çakır, "Şu anda otel ve pansiyonlarımızdaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Biz de hazırlığımızı ona göre yapacağız. Belediyemizin yanı sıra işletmelerimiz de beklenen yoğunluğa göre hazırlıklarını yapıyor." diye konuştu.
"Amasra, Batı Karadeniz'in önemli destinasyonlarından biri"
Çakır, yeşilin ve mavinin tarihle iç içe geçtiği, tüm güzellikleri bir arada sunan ilçeye gelen turist sayısının sürekli arttığını vurgulayarak, şunları söyledi:
"Karadeniz'in incisi niteliğindeki ilçemiz yaz aylarında yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Çalışmalarımız bu yoğunluğu daha uzun zamana yayma yönünde. Bayram günlerinde ilçemiz günübirlik 80 bin nüfusa ulaşıyor ve tünel girişinden ilçe merkezine kadar 3-4 kilometrelik bir araç kuyruğu oluşuyor, misafirlerimize 'Yerimiz kalmadı.' duyurusu yapmak zorunda kalıyoruz. Bu bayram tatilinde oldukça kalabalık bir misafir kitlesi bekliyoruz ve günübirlik ziyaretçilerin 50 bini geçeceği öngörüsündeyiz. Hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Amasra, Batı Karadeniz'in önemli destinasyonlarından biri. İlçemize gelen turistler kültür, deniz ve kum turizmini bir arada yaşama imkanına sahip oluyor. Amasra'da yeşilin her tonunu görmek mümkün. Ayrıca balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürümüz de önem arz ediyor."
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:14 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Amasra, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sigortacılardan aracıyla bayram tatiline çıkacaklara uyarı: Poliçelerinizi kontrol edin İstanbul'da, 34 hamile çocuğu adli makamlara bildirmeyen 18 doktorun hapsi istendi! Eski eşini, polisin ve oğlunun önünde tekme tokat dövdü Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı İstanbul'da yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 12:31:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amasra bayram tatilinde dolu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]