Amasra "çifte bayram" yaptı - Son Dakika

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü ilçenin 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 400 bin kişiyi ağırladığını bildirdi.

Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen, el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken yaklaşık 6 bin nüfuslu Amasra, bayram tatilinde de ilgi odağı oldu.

Güneş, kum ve deniz üçlüsüne kültürü de ekleyen yapısıyla " Karadeniz'in Antalya'sı" olarak anılan Amasra'yı, özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illerden çok sayıda kişi ziyaret etti.

"Tarihi ilçe bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri"

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine, ilçenin tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

İlçede 5 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamının dolduğunu, binlerce günübirlikçi turistin bölgeye akın ettiğini belirten Çakır, "Ankara'nın en yakın sahili ve İstanbul'a yakınlığıyla büyük şehirlerdeki insanların tercihi olan Amasra, bu bayram tatilinde de ciddi bir yoğunluk yaşadı. Gelenlerin yarıya yakınını Ankaralılar oluşturdu. İlçemizde Büyük Liman ve Küçük Liman mevkisindeki plajımız doldu. İlçemize gelen ziyaretçilerimizin duyarlılığı sayesinde pandemide de bir artış yaşanmadı. Amasra, 9 günlük bayram tatili boyunca yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı ve günübirlikçilerle 400 bini aşkın ziyaretçi ağırladı." diye konuştu.

Çakır, zaman zaman ilçe merkezindeki park sorunu nedeniyle araçların ilçe girişindeki kara yolunda uzun kuyruk oluşturduğunu aktararak, "Park sorunu, Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri Amasra Müessese Müdürlüğü arazisi kullanıma açılarak çözüldü." dedi.

"Konaklama talebine cevap veremediğimiz günler oldu"

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran da ilçede her mevsim günübirlikçi tatilcileri ağırladıklarını, bunda balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürünün etkili olduğunu kaydetti.

İnsanların Kovid-19 salgını nedeniyle bir süre evlerinde kaldığını, normalleşme süreciyle birçok tatil yöresinde olduğu gibi Amasra'da da bayram tatilinde yoğunluk yaşandığını dile getiren Boran, "Özellikle Amasra Kalesi, Çekiciler Çarşısı gibi tarihi ve turistik yerleri gören misafirlerimiz, balıkçı lokantalarında taze çeşitlerle ziyafet yapma imkanı buldu. Tabii bu bayram tatilinde de otel ve pansiyonların günler öncesinden dolması nedeniyle konaklama talebine cevap veremediğimiz günler oldu." ifadelerini kullandı.