42 işçinin öldüğü maden faciasında iddianame kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi

42 işçinin öldüğü maden faciasında iddianame kabul edildi

03.02.2023 18:23

42 işçinin öldüğü maden faciasında iddianame kabul edildi 8'i tutuklu 23 şüpheli hakim karşısına çıkacak Bartın'ın Amasra ilçesinde TTK'ya ait maden ocağında 42 işçinin hayatını kaybetmesi 10 işçinin de yaralanmasına neden olan patlamayanın ardından hazırlanan iddianame Bartın 1.

42 işçinin öldüğü maden faciasında iddianame kabul edildi

8'i tutuklu 23 şüpheli hakim karşısına çıkacak

ZONGULDAK - Bartın'ın Amasra ilçesinde TTK'ya ait maden ocağında 42 işçinin hayatını kaybetmesi 10 işçinin de yaralanmasına neden olan patlamayanın ardından hazırlanan iddianame Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Geçen yıl 14 Ekim günü Amasra'da Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında patlama meydana geldi. Patlamada 42 maden işçisi hayatını kaybederken 10 işçi de yaralandı. Patlamanın ardından başlatılan adli süreçte aralarında müessese müdürünün de bulunduğu 8'i tutuklu 23 şüpheli hakkında soruşturm abaşlatıldı. Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianame Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Tutuklu sanık müessese müdürü Cihat Özdemir'in yanı sıra işletme müdürü Selçuk Ekmekçi, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu, başmühendis Mehmet Tural hakkında 42'şer kez "Olası kastla öldürme" suçundan bin 50 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 4'ü tutuklu 19 şüpheli hakkında da "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. Sanıkların önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Öte yandan iddianamede patlamanın gerçekleştiği bölümde bulunan fanın çalışmadığı, tedbir ve tamir işlemleri yapılmadan patlatma yapıldığı yer aldı. 4 yıl önceki eksikliklerin raporda yer almasına rağmen giderilmediği ve mevzuata aykırı olduğu da iddianameye girdi. Metan gazının patlama anına kadar yüzde 1 ikaz seviyesini 85 kez geçtiği, yüzde 1,5 alarm seviyesini de 5 kez geçtiği iddianamede yer aldı. İddianamede çok sayıdaki alarm ve ikaz seviyesine rağmen tedbirlerin alınmadığına yer verildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Amasra'da 42 işçinin öldüğü maden faciasında iddianame kabul edildi! Bin 50 yıla kadar hapisleri isteniyor Amasra'da 42 işçinin öldüğü maden faciasında iddianame kabul edildi! Bin 50 yıla kadar hapisleri isteniyor Baz istasyonu hırsızları yakayı ele verdi Baz istasyonu hırsızları yakayı ele verdi

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Amasra, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 42 işçinin öldüğü maden faciasında iddianame kabul edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:11 Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi! Galatasaray'ın göndermesine Fenerbahçe'den olay yanıt
19:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini söküp dereye attılar
18:59 1 kişinin öldüğü İETT kazasında yeni görüntüler! Dehşet anlarını otobüs içerisindeki kamera kaydetti
18:42 Nusret'in elleriyle et yedirdiği milyarder kadını, Interpol her yerde arıyormuş! Angola'nın eski başkanının kızı çıktı
18:26 İETT otobüsü alev alev yandı, geriye kül yığını kaldı
18:32 Bu hafta borsa, altın ve euro yatırımcısına kaybettirdi, dolar kazandırdı
17:32 Kayseri'de 2 yaşındaki bebek 5'inci kattan beton zemine düştü! Hastanede yaşam savaşı veriyor
18:10 Amasra'da 42 işçinin öldüğü maden faciasında iddianame kabul edildi! Bin 50 yıla kadar hapisleri isteniyor
18:14 Son Dakika: Ali Koç'tan Ali Palabıyık'a sert sözler: Bir daha bizim stadımıza giremez
18:03 Gündeme damga vuran maça Acun Ilıcalı'dan bomba yorum: Türk hakemliğine olan inancımı kaybettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2023 20:23:03. #1.12#
SON DAKİKA: 42 işçinin öldüğü maden faciasında iddianame kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement