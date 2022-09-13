AMASRA'DA BALIKÇILAR, 40 TON PALAMUT YAKALADI

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, Karadeniz'e açılan balıkçılar 40 ton palamutla döndü. Palamutlar kamyonlara yüklenerek İstanbul, Ankara ve Konya'ya gönderildi.
Karadeniz'de açılan balıkçılar, Amasra açıklarında tonlarca palamut yakaladı. Amasra Tarlaağzı balıkçı barınağına dün akşam saatlerinde yanaşan 2 teknedeki 40 ton palamut, buzlanarak kamyonlara yüklendi. Kamyonlara yüklenen balıkların Ankara, İstanbul ve Konya'ya sevkiyatı yapıldı. Sezonun açıldığı günlerde 350 gram olan palamut 1 kiloya ulaşırken, tezgahlarda tanesi fiyatı 20 liradan satılıyor.
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