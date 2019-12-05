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Amasra'da belediye başkanına çakılı saldırı (3)
6 saat önce
TUTUKLANDIAmasra Belediye Başkanı Recai Çakır'a çakı ile saldıran ve gözaltına alınan Berat Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:54 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'a çakı ile saldıran ve gözaltına alınan Berat Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Berat Ö., çıkarıldığı mahkemece 'Silahla adam yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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