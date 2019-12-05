Son Dakika Haberleri: Amasra'da belediye başkanına çakılı saldırı (3)
Son Dakika Güncel Amasra'da belediye başkanına çakılı saldırı (3) - Son Dakika

Amasra'da belediye başkanına çakılı saldırı (3)

6 saat önce

TUTUKLANDIAmasra Belediye Başkanı Recai Çakır'a çakı ile saldıran ve gözaltına alınan Berat Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Amasra'da belediye başkanına çakılı saldırı (3), System.String[]

TUTUKLANDI

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'a çakı ile saldıran ve gözaltına alınan Berat Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Berat Ö., çıkarıldığı mahkemece 'Silahla adam yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Recai Çakır, Amasra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amasra Belediyesi'nde işten çıkarılan bir kişi, belediye başkanına çakı ile saldırdı
AK Partili belediye başkan yardımcısının, önünde ayağa kalkmayan gence verdiği ceza Melih Gökçek'i isyan ettirdi: Bu adamı acilen partiden atın Sosyal medya Ceren Özdemir'in doğum gününü kutluyor: İyi ki doğdun Faciadan dönüldü! Anne ve 4 çocuğu, vatandaşların yardımıyla yangından kurtarıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 06:24:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amasra'da belediye başkanına çakılı saldırı (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]