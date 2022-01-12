BARTIN'ın Amasra ilçesinde rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri limanda demirlendi. Kıyıya vuran dalgaların boyu ise 3 metreyi buldu.
Amasra'da saatteki hızı 49 kilometreyi bulan rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Amasra Küçük Liman'da duvarlara çarpan dalgaların boyu 3 metreyi buldu. Özellikle sabah saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle Karadeniz'deki balıkçı tekneleri limana demirledi. Limandaki balıkçı teknelerinin sahipleri halatları sağlamlaştırarak, teknelerinin hasar görmesini engellemeye çalıştı. Amasra Belediyesi, anonslar yaparak kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › AMASRA'DA RÜZGAR ETKİLİ OLDU; BALIKÇI TEKNELERİ LİMANDA DEMİRLENDİ - Son Dakika