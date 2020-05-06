Amasra'da denize giren 2 kişiye 6 bin 300 lira ceza kesildi - Son Dakika

Amasra'da denize giren 2 kişiye 6 bin 300 lira ceza kesildi

Bartın'ın Amasra ilçesinde, denize giren 2 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde, denize giren 2 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı. Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta alınan ve mesire alanları, park, bahçeler, özel işletmelere ait piknik, mesire ve mangal alanları ile sahillerin geçici süreyle her türlü faaliyete kapatılması kararına ilişkin polis ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda polis ekipleri, Amasra ilçesi Büyük Liman mevkisinde plajda güneşlenip denize giren 2 kişiyi, ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Söz konusu 2 kişiye, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararı gereğince 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor

Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular

Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı

Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi

Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi

Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı

Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu

45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor

Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı

Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz

Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı

Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı

Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum

Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız