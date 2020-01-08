Amasra'da dev dalgalar oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasra'da dev dalgalar oluştu - Son Dakika

Amasra'da dev dalgalar oluştu

6 saat önce

Amasra'da dev dalgalar oluştu (2)DALGALARIN ARASINDA KALDILARBartın'ın Amasra ilçesinde Büyük liman mevkiinde mendireğe vuran dalgalar yaklaşık 5 metre yukarıya yükseldi.

Amasra'da dev dalgalar oluştu (2)

DALGALARIN ARASINDA KALDILAR

Bartın'ın Amasra ilçesinde Büyük liman mevkiinde mendireğe vuran dalgalar yaklaşık 5 metre yukarıya yükseldi. Bu sırada mendireğin gerisinde yürüyen 3 kişi mendireğe çarpan dalgaların içeriye girmesiyle zor anlar yaşadı. Dalgaların üzerine gelmesiyle bir kişi denize düşme tehlikesi yaşarken, 3 kişi bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Büyük bir facianın eşinden dönülen olay anı bir vatandaşın cep telefonunun kamerasına saniye saniye yansıdı.

Amasra'da dev dalgalar oluştu

Dalgalar, Bartın, Amasra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:41 Kaynak: DHA
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