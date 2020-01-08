Amasra'da dev dalgalar oluştu - Son Dakika

Amasra'da dev dalgalar oluştu (2)

DALGALARIN ARASINDA KALDILAR

Bartın'ın Amasra ilçesinde Büyük liman mevkiinde mendireğe vuran dalgalar yaklaşık 5 metre yukarıya yükseldi. Bu sırada mendireğin gerisinde yürüyen 3 kişi mendireğe çarpan dalgaların içeriye girmesiyle zor anlar yaşadı. Dalgaların üzerine gelmesiyle bir kişi denize düşme tehlikesi yaşarken, 3 kişi bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Büyük bir facianın eşinden dönülen olay anı bir vatandaşın cep telefonunun kamerasına saniye saniye yansıdı.