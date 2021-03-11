Amasra'da fırtınayla oluşan dalgalar mendireği dövdü - Son Dakika

Amasra'da fırtınayla oluşan dalgalar mendireği dövdü
11.03.2021 21:14
Amasra'da fırtınayla oluşan dalgalar mendireği dövdü Amasra'da fırtınayla oluşan dalgalar mendireği dövdü Bartın'ın Amasra ilçesinde fırtına etkili oldu.
Amasra'da fırtınayla oluşan dalgalar mendireği dövdü
BARTIN - Amasra'da fırtınayla oluşan dalgalar mendireği dövdü
Bartın'ın Amasra ilçesinde fırtına etkili oldu. Büyük Liman mevkiinde mendireği döven dalgaların boyları 5 metreye ulaştı. Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle denize açılamayan balıkçılarda limana demirledi. Aralıklarla sağanak yağışının etkili olduğu ilçede hava şartları hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Batı Karadeniz bölgesinde rüzgarın; doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sn) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini duyurarak tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
Son Dakika Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Korsan maç yayını yapan Mobdro uygulaması polis zoruyla kapatıldı Dünyaca ünlü aktör Jason Statham Türkiye'yi yere göğe sığdıramadı Bakan Soylu, Batman'daki kazaya isyan etti: 16 kişilik arabada 26 kişi vardı, bu katliama açık davetiye çıkarmadır Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş