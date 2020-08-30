Amasra'da hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

BARTIN'ın turistik ilçesi Amasra'da, hava sıcaklığının da artmasıyla sahillere tatilci akın oldu. Yoğunluğun yaşandığı ilçede polis, zabıta ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ziyaretçileri koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarıyor.
Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden olan, 6 bin 600 nüfuslu Amasra ilçesinde, okulların açılmasına az zaman kala hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Hava sıcaklığının 36 dereceyi aştığı Amasra'da bunalan bölge halkı ve hafta sonu tatilcileri, sahillere gitti. Deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü ilçede, plajlarda yoğunluk yaşandı. Büyük Liman ve Küçük Liman'da bulunan plajlar dolarken, denizi tercih etmeyenler de Amasra Kalesi'ni gezerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.Ziyaretçiler, tur tekneleriyle gezmeye çıkarak, Tavşan Adası, Küçük Liman ve Kale manzarasını denizden izleme fırsatı buldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler de tur teknelerinde sıkı denetim yaparak, hijyen, maske ve mesafe konusunda denetim yaptı. Boztepe ve Kaleiçi mahallelerini kapsayan Amasra Kalesi'ni gördükten sonra Çekiciler Çarşısı'nı gezenler de el emeği hediyelik eşya ve ürünlerden aldı.Öte yandan alanda Büyük Liman mevkisindeki otoparkın tamamen dolduğu görüldü. Kent merkezindeki aşırı yoğunluktan dolayı zabıta ve polis ekipleri, sürekli anonslar yaparak, maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 11:53 - Kaynak: DHA
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