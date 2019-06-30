Son Dakika Haberleri: Amasra'da hortum paniği
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Amasra'da hortum paniği

1 saat önce

Bartın'ın Amasra ilçesinde denizde oluşan hortum korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

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Bartın'ın Amasra ilçesinde denizde oluşan hortum korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Bartın'ın Amasra ilçesinde denizin üzerinde beliren hortum paniğe neden oldu. Vatandaşlar tarafından görüntülenen ve 15 dakika boyunca görülen hortum denizden başlayıp yerleşim yerlerine ulaşmadan son buldu. Kararan bulutların ardından oluşan hortumu cep telefonları ile görüntüleyenler paniğe kapıldı. Hortum herhangi bir zarara yol açmadan sona erdi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:40 Kaynak: İHA
Bartın, Amasra, Güncel
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