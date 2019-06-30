Amasra'da hortum paniği
1 saat önce
Amasra'da hortum paniğiBARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde denizde oluşan hortum korkulu anların yaşanmasına neden oldu.
Amasra
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 07:38 Kaynak: İHA
'da hortum paniği
BARTIN - Bartın
'ın Amasra ilçesinde denizde oluşan hortum korkulu anların yaşanmasına neden oldu.
Bartın'ın Amasra ilçesinde denizin üzerinde beliren hortum paniğe neden oldu. Vatandaşlar tarafından görüntülenen ve 15 dakika boyunca görülen hortum denizden başlayıp yerleşim yerlerine ulaşmadan son buldu. Kararan bulutların ardından oluşan hortumu cep telefonları ile görüntüleyenler paniğe kapıldı. Hortum herhangi bir zarara yol açmadan sona erdi.
Bartın'da denizde hortum oluştu
Amasra'da deniz üzerinde yaşanan hortum paniğe neden oldu
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