Amasra'da kömür yıkama tesisi için bilirkişi inceleme yaptı - Son Dakika
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Amasra'da kömür yıkama tesisi için bilirkişi inceleme yaptı

15.06.2022 17:15
Amasra'da kömür yıkama tesisi için bilirkişi inceleme yaptı

BARTIN'ın Amasra ilçesi Tarlaağzı limanına yapılması planlanan kömür yıkama tesisi için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararına, Bartın Platformu'nun mahkemeye yaptığı itiraz üzerine bilirkişi heyeti bölgede inceleme yaptı.

BARTIN'ın Amasra ilçesi Tarlaağzı limanına yapılması planlanan kömür yıkama tesisi için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararına, Bartın Platformu'nun mahkemeye yaptığı itiraz üzerine bilirkişi heyeti bölgede inceleme yaptı. Platform üyeleri şirketi protesto etti.

Amasra ilçesi Tarlağzı ve Gömü köylerinde planlanan termik santralin yapımı, Bartın Platformu'nun girişimleriyle yargı kararıyla engellendi. Bartın Platformu bu kez aynı şirketin, Tarlaağzı limanına yapmayı düşündüğü kömür yıkama tesisi için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararına itiraz ederek Zonguldak İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Açılan dava sonucunda mahkeme heyeti ve bilirkişiden oluşan ekip bugün şirketin bulunduğu saha ve Tarlaağzı limanında incelemelerde bulundu. Bartın Platformu üyeleri de şirket önüne gelerek, protestoda bulundu. Jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı şirket önünde platform üyeleri, ıslık ve düdüklerle protesto yaptı. İnceleme heyetine katılan Bartın Platformu Sözcüsü ve avukatı heyetin alandan ayrılmasından sonra açıklama yaptı. Avukat Engin Uzun, "Tesis için ÇED gerekli değildir kararı verilmişti. Kararın sonrasında yine Zonguldak İdare Mahkemesi'ne dava açtık. Bugün mahkeme heyeti ve bilirkişi incelemelerde bulundu. Bizler de davaya müdahil avukatlar olarak, sahayı gezdiğimiz sırada mahkeme heyetine ve bilirkişilere sunduk. Şimdi bilirkişi raporunun dosyaya sunulmasını bekliyoruz" dedi.


Amasra'da kömür yıkama tesisi için bilirkişi inceleme yaptı
Amasra'da kömür yıkama tesisi için bilirkişi inceleme yaptı
Amasra'da kömür yıkama tesisi için bilirkişi inceleme yaptı
Amasra'da kömür yıkama tesisi için bilirkişi inceleme yaptı
Amasra'da kömür yıkama tesisi için bilirkişi inceleme yaptı
Amasra'da kömür yıkama tesisi için bilirkişi inceleme yaptı
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Kaynak: DHA

İnceleme, Bartın, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasra'da kömür yıkama tesisi için bilirkişi inceleme yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasra'da kömür yıkama tesisi için bilirkişi inceleme yaptı - Son Dakika
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