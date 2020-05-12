Amasra'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşların sağlığını korumak için ilçede ciddi tedbirler aldıklarını bildirdi.

Çakır, yaptığı açıklamada, sürecin başlamasıyla 16 Mart itibarıyla gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını ivedi olarak uyguladıklarını aktararak, "Bunun yanı sıra ilçemizde dezenfeksiyon çalışmalarını devam ettirdik. Yine ilçemizde bir imece kampanyasıyla hiçbir insanın aç yatmayacağı ve dışarı çıkmaya ihtiyaç duymayacağı bir düzen kurduk. Sosyal Vefa Grubu aracılığıyla da ilçemizde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gördük. Denetim ve maske dağıtımlarımızla bu süreci çok iyi yönettik." diye konuştu.

İlçede asıl teşekkürü de bu süreçteki bilinçli davranışıyla Amasra halkının hak ettiğini dile getiren Çakır, "Amasralı vatandaşlarımız evde kal çağrısına, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etti. Biz de belediye olarak üzerimize düşeni yaptık. Bizim açımızdan gurur duyulacak bir tablo ortaya çıktı. Amasra'da teyit edilmiş sıfır vakayla başarımızı devam ettiriyoruz. Bu açıdan mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan pandemi sürecince özellikle hafta sonları olmak üzere ilçe girişlerinde emniyet ekiplerince alınan tedbirlerle il dışından vatandaşların girişlerine de izin verilmiyor.