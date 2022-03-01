AMASRA'DA RÜZGAR ETKİLİ OLDU - Son Dakika
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AMASRA'DA RÜZGAR ETKİLİ OLDU

01.03.2022 12:33

BARTIN'ın Amasra ilçesinde rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri limana çekilirken, bir kuru yük gemisi limana demirledi.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri limana çekilirken, bir kuru yük gemisi limana demirledi.

Kentte saatteki hızı 56 kilometreyi bulan rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Amasra Küçük Liman'da duvarlara çarpan dalgaların boyu 3 metreyi buldu Karadeniz'de seyir halindeki bir kuru yük gemisi limana demirledi. Balıkçı tekneleri limana çekildi. Teknelerin sahipleri halatları sağlamlaştırarak, teknelerinin hasar görmesini engellemeye çalıştı. Amasra Belediyesi, anonslar yaparak kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

AMASRA'DA RÜZGAR ETKİLİ OLDU
AMASRA'DA RÜZGAR ETKİLİ OLDU
AMASRA'DA RÜZGAR ETKİLİ OLDU
AMASRA'DA RÜZGAR ETKİLİ OLDU
AMASRA'DA RÜZGAR ETKİLİ OLDU
AMASRA'DA RÜZGAR ETKİLİ OLDU
AMASRA'DA RÜZGAR ETKİLİ OLDU
AMASRA'DA RÜZGAR ETKİLİ OLDU

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Amasra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AMASRA'DA RÜZGAR ETKİLİ OLDU - Son Dakika


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