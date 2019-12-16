Amasra'da maden işçileri eylemde - Son Dakika
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Amasra'da maden işçileri eylemde

6 saat önce

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, özel maden ocağında çalışan işçiler, 2 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları iş bırakma eylemini sürdürüyor.

Amasra'da maden işçileri eylemde, System.String[]

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, özel maden ocağında çalışan işçiler, 2 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları iş bırakma eylemini sürdürüyor.

Amasra Tarlaağzı köyünde kömür çıkarmak için galeri çalışmalarına devam ettiren özel maden ocağında çalışan 98 maden işçisi 2 aylık maaşlarını ve sözleşmeden doğan farklarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı. İşçilerin eylemi 10 gündür devam ediyor. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya yaptığı açıklamada, "Hattat Holding'de maaşlar konusunda yaşanan sorunlar hala devam ediyor. Toplu sözleşmeden doğan farklar ve içeride 2 maaş alacağı bulunan arkadaşlarımız, İş Kanunun 34. Maddesine istinaden işten kaçınma hakları doğduğundan haklı eylemlerine devam ediyorlar. Bugün haklı eylemlerinin 10'uncu günündeler ve hala maaşları ve toplu sözleşme farkları ödenmemesi halinde haklı mücadelelerini kararlılıkla devam ettireceklerdir" dedi.

Şirketin, 14 Şubat 2005'te çıkılan ihaleyi kazandığını ancak bugüne kadar çalışma düzeyindeki taahhütlerini yerine getirmediğini kaydeden Ertan Kaya, "HEMA iş ve AŞ umuduyla 14 Şubat 2005'te çıkılan ihaleyi kazandı. Ancak şirket bugüne kadar çalışma düzeyindeki taahhütlerini yerine getirmemiştir. HEMA, 15 Nisan 2005'te yürürlüğe giren Amasra B Sahasıyla ilgili sözleşme kapsamında 3 yıl hazırlık süresi olmak üzere 56 milyon ton kömür üretmeyi ve toplam 400 milyon TL ödemeyi taahhüt etmiştir. 10 Mayıs 2006 tarihinde ise şirkete yer teslimi yapılmış ve sözleşme süresi işlemeye başlamıştır. Şirketin rödövans sözleşmesinin süresi 2026 yılında sona erecektir. Şirket 3 yıllık hazırlık süresini bitirip, 17 yıllık üretim sürecine hiç geçmemiştir. Şirket TTK Genel Müdürlüğü'ne, toplamda 9 yıl 1 ay 14 gün süreyle ek süre uzatımı talebinde bulunmuş, TTK ise bu talebe karşılık toplamda 3 yıl 8 ay 12 gün ek hazırlık süresi vermiştir. Şirket TTK'ya 4 süre uzatımı talebinde bulunurken TTK ise buna karşılık bu 4 süre uzatımı talebini reddetmiştir. Bunun  üzerine şirket, rödövans sözleşmesinin hazırlık süresinin uzatımı için 2016 yılında Zonguldak 2. Sulh Hukuk Mahkemesine dava açmıştır. Ancak mahkemenin uzattığı sürede 22 Mayıs 2019 tarihinde sona ermiştir" dedi.

Ertan Kaya şirketin hala üreteme geçmediğini, sözleşmesinin iptal edilmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"TTK bugüne kadar şirkete gerekli müsamahayı fazlasıyla göstermiş ancak şirket hem verilen süre içerisinde hem de yapılan süre uzatımlarına rağmen gerekli şartları yerine getirmemiş hem ülkemizin hem de ilimizin ekonomisine vaat ettiği katkıyı sağlayamamıştır. Bölge insanımız ve işçi kardeşlerimiz de bu durumda fazlasıyla zarar görmüştür ve görmeye de devam etmektedir. Yer altı kaynaklarımızın değerlendirilerek ülkemiz ve ilimizin ekonomisine kazandırılması elzemdir. Bunun içindir ki süre uzatımlarına rağmen sözleşme şartlarını yerine getiremeyen şirketle yapılan Amasra B sahası rödövans sözleşmesi TTK tarafından iptal edilmeli ve Amasra B sahası ülke üretimi için TTK'ya devredilmelidir."


Amasra, Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:18 Kaynak: DHA
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