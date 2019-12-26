Amasra'da madenciler kurban kesti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasra'da madenciler kurban kesti - Son Dakika

Amasra'da madenciler kurban kesti

6 saat önce

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde çalışan maden işçileri, kazasız-belasız çalışma ve üretim yapmak için kurban kesti.

Amasra'da madenciler kurban kesti, System.String[]

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde çalışan maden işçileri, kazasız-belasız çalışma ve üretim yapmak için kurban kesti.


Sabah 08-16 vardiyası öncesi yapılan kurban merasimine Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Mali Sekreteri Volkan Yıldız, GMİS Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya ve Şube Yönetimi, müessese yöneticileri ve maden işçileri katıldı.


Kurban merasiminde, Kur-an okunmasının ardından dualar ve ilahiler eşliğinde kurban kesildi. - BARTIN

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Amasra, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:53 Kaynak: İHA
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