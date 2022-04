AMASRA'DA OTELLER BAYRAM ÖNCESİNDE TAMAMEN DOLDU - Son Dakika

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da bulunan otel ve pansiyonlar Ramazan Bayramı öncesinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, günübirlik tatilcilerle birlikte yaklaşık 50 bin turist beklediklerini söyledi.

Amasra Kalesi'nin 7 yıl önce UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındığı Amasra ilçesi, bakir koyları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle tatilcilerin ilgisini çekiyor. Ramazan Bayramı öncesi alınan rezervasyonlarla 5 bin yatak kapasiteli otellerde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Amasra'ya bayram tatilinde günübirlik tatilcilerle birlikte yaklaşık 50 bin turistin gelmesi bekleniyor.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır bütün konaklama tesislerinin dolduğunu belirterek, 'Amasra'mız 3 bin yılık tarihi geçmişiyle her zaman çekim alanı olmaya devam ediyor. Tarihi doğasıyla gastronomisi ile denizi kumu güneşiyle misafirlerimizin çok fazla ilgi gösterdiği bir yerdir. Bizler her yıl olduğunu gibi her bayramda ve sonrasında ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz. Yine bu bayramda da özellikle konaklama işletmelerimiz ve otellerde doluluk oranları yüzde 100'e yaklaşmış durumdadır. Bizde baharla birlikte Amasra'mızın tadını çıkartacak misafirlerimiz için gerekli tedbirlerimiz aldık.' dedi.

MAVİ BAYRAKLI İNKUM'A GÜNDE 10-20 BİN TATİLCİ BEKLENİYOR

Bartın'da 3 kilometrelik sahil şeridiyle İnkum tatil beldesi de ilgi görüyor. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, 'Amasra ilçemize gelen misafirlerimiz mutlaka İnkum'a da uğruyor. Şu anda İnkum'da günlük 10-20 bin kişi bekliyoruz. Belediye olarak mavi bayraklı İnkum'da bütün tedbirlerimizi aldık. Gelen misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması için bütün hazırlıklarımızı yaptık" diye konuştu. (DHA)