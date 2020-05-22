Amasra'da şiddetli fırtına... Dalgalar mendireği böyle dövdü - Son Dakika

Amasra'da şiddetli fırtına... Dalgalar mendireği böyle dövdü

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle Büyük Liman mevki'inde 5 metreyi bulan dalgalar mendireği dövdü.

Bartın'ın Amasra ilçesinde sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Korona virüs pandemisi kapsamında alınan tedbirler nedeniyle tarihinin en hareketsiz günlerini yaşayan tarihi ve turistik ilçede şiddetli esen rüzgarın etkisi ile Büyük Liman mevki'inde dalgalar mendireği aştı. Dalgalar nedeniyle tekneler de limana sığınmak zorunda kaldı.