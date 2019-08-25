Amasra'da sürat teknesi mendireğe çarptı

Bartın'ın Amasra ilçesinde, içinde bulunanların denize düşmesiyle sürücüsüz kalan sürat teknesi, mendireğe çarparak durdu.

Alınan bilgiye göre, Amasra Büyük Liman mevkisinde, sürat teknesiyle denize açılan iki kişi, dalgaların etkisiyle dengelerini kaybederek denize düştü.

Büyük Liman Plajı'na yönelen tekne, plajın yanında bulunan Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığına ait mendireğe çarparak durabildi.

Denize düşen kişiler, çevrede bulunanlarca karaya çıkartıldı.

Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın ucuz atlatıldığını belirterek, "Çok şükür iki vatandaşımızda da herhangi bir şey yok. Ucuz atlatılmış bir kaza." ifadelerini kullandı.