Amasra'da termik santral için hazırlanan çevre planı değişikliğinin iptali kutlandı - Son Dakika

Bartın'ın Amasra ilçesinde, özel şirket tarafından termik santral için hazırlanan çevre düzeni planı değişikliğinin Danıştay 6. Dairesince iptal edilmesi dolayısıyla kutlama yapıldı.

Amasra Kültür Park'ta düzenlenen etkinlikte konuşan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, kanunlar çerçevesinde haklarını koruduklarını belirterek, "Bundan sonra da mücadelemizi sürdüreceğiz. En zoru başardık. Mücadeleyi sürdürürken hiçbir zaman siyaset yapmadık çünkü Bartın hepimizin." dedi.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır da ilçede yapılması planlanan termik santrale karşı verilen mücadelenin zaferle sonuçlandığını dile getirdi.

Termik santral için hazırlanan 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planı değişikliğinin, açılan dava sonucu Danıştay 6. Dairesince iptal edildiğini anımsatan Çakır, "Bilgilendirme toplantılarında halkımız, 'Termik santral istemiyoruz, bilgilendirme de istemiyoruz. Santralin ne olduğunu biliyoruz.' dediler. Bu süreçte 2 bin 2 davacıyla dava açarak, ilçe esnafı tüm gün kepenk kapatıp yağmur altında yürüyüşler yaparak ülke tarihine geçtik. Amasra ve Bartın halkı gereğini yaptı, hayırlı olsun." dedi.

Bartın Platformu Sözcüsü Avukat Berkay Dal ise şunları söyledi:

"Bu karar, Amasra ilçesinde Tarlaağzı ve Gömü köylerinin bulunduğu alanın turizm, tarım, balıkçılık, kent ve kültür kimliğine aykırı olarak termik santral yapılamayacağının bir kez daha yargı tarafından onaylandığının kanıtıdır. Bu karar, termik santralin Bartın-Amasra coğrafyasından, haritalardan kesin olarak silindiğinin müjdesidir. Bu güzel haberi halkımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz."

Konuşmaların ardından alanda davul zurna eşliğinde halay çekildi.