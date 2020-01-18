Amasra'da yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Tarihi eserleri, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi, yarıyıl tatilinin ilk gününde ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü Amasra'da tatil ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahilde yürüyüş yaptı, çay bahçeleri ve parklarda dinlendi.

Özellikle Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü, Çekiciler Çarşısı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Mendirek ve kayalıklarda vakit geçiren vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirdi.

- "Yoğunluğun ilerleyen günlerde daha da artacağını umuyoruz"

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin, tarihi ve doğal güzellikleri, mutfak kültürüyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden olduğunu söyledi.

Yarıyıl tatilinin ilk gününde havanın da güneşli olmasıyla vatandaşların ilçede yoğunluk oluşturduğunu ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

" Ankara'nın en yakın sahili Amasra, kış aylarında da ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Tatilciler, eşsiz doğası ve manzarasıyla kale içinde geziyor, lokantalarda taze çeşitlerle balık ziyafeti yapma imkanı buluyor. Yarıyıl tatili yoğunluğun ilerleyen günlerde daha da artacağını umuyoruz."