'Amasra'da grizu patlamasının yaşandığı dakikada 300 kottaki madencilerle son konuşma kaydı. Merkez Gaz İzleme operatörü, 'Derhal ayağı boşaltın!' Bu sayede bu ayaktaki 10 madenci kurtulurken, 1 işçi hayatını kaybetti. Maalesef diğerleri için çok geçti.

Kaynak: DHA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Amasra, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AMASRA'DAKİ MADEN FACİASINDA SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

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