AMASRA'DAKİ MADEN KAZASI SORUŞTURMASI; ADLİYEYE ÖRNEKLEME İÇİN MADENCİLERİN EKİPMANLARI GETİRİLDİ - Son Dakika
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AMASRA'DAKİ MADEN KAZASI SORUŞTURMASI; ADLİYEYE ÖRNEKLEME İÇİN MADENCİLERİN EKİPMANLARI GETİRİLDİ

20.10.2022 12:00

BARTIN'ın Amasra ilçesinde 41 madencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye örnekleme yapılması için madencilerin kullandığı ekipmanlar getirildi.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde 41 madencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye örnekleme yapılması için madencilerin kullandığı ekipmanlar getirildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen grizu patlamasında 41 madenci hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 6 savcının yürüttüğü soruşturma sürerken; maden, elektrik, jeoloji, jeofizik ve makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti oluşturuldu.

7 kişilik bilirkişi heyeti, madencilerin avukatları, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ve Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır eşliğinde facianın yaşandığı maden sahasında incelemelerini tamamlandı. Eksi 300 kotundaki yangının az da olsa devam etmesi ve karbonmonoksit gazının yüksek olması nedeniyle heyet patlamanın olduğu bölgede inceleme yapamadı.

Sabah saatlerinde Amasra Adliyesi'ne, emniyet müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri poşetler içerisinde örnekleme yapılması için baret, baret lambası ve gaz ölçüm sensörü getirildi. Yer altındaki gaz ölçüm değerleri ile işçilerin kendi aralarındaki konuşmalarının kaydedildiği bilgisayarların çözümlenmesine ise devam ediliyor.

Kaynak: DHA
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Türkiye Taşkömürü Kurumu, Cumhuriyet, Bartın, Amasra, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: AMASRA'DAKİ MADEN KAZASI SORUŞTURMASI; ADLİYEYE ÖRNEKLEME İÇİN MADENCİLERİN EKİPMANLARI GETİRİLDİ - Son Dakika
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