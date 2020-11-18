Amasra Kalesi'nde bakım çalışmaları büyük oranda tamamlandı - Son Dakika

Amasra Kalesi'nde bakım çalışmaları büyük oranda tamamlandı

18.11.2020 12:00
Amasra Kalesi'nde bakım çalışmaları büyük oranda tamamlandı, System.String[]

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da, Roma dönemine ait 3 bin yıllık Amasra Kalesi'nde Eylül ayında başlayan bakım ve onarım çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlandı.

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da, Roma dönemine ait 3 bin yıllık Amasra Kalesi'nde Eylül ayında başlayan bakım ve onarım çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlandı. Kale surlarındaki çalışmalar sona ererken, Cenova Şatosu'nun surlarında yapılan çalışmalar önümüzdeki günlerde bitecek.

Kaleiçi ve Boztepe mahallelerini çevreleyen, 'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' olarak 2013 yılının Temmuz ayında, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Amasra Kalesi'nde toplam uzunluğu 2 bin metre, ortalama yüksekliği 17 metre olan surlarında zaman zaman küçük tadilatlar ve restorasyonlar yapıldı. En son, 2017 yılında surlarda temizlik çalışması ile kalenin bazı çöken yerlerinde onarımlar gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü'nün sorumluğunda 2 bin metre uzunluğundaki Amasra Kalesi'nde onarım çalışmalarına Eylül ayında başlandı. Boztepe Mahallesi'ndeki aşırı yağışlardan dolayı yaşanan çökmede zarar gören duvarlar yeniden onarılarak, kalenin surlarında büyüyen bitki ve ağaçların temizliği yapılarak, çalışmalar sonlandırıldı. Cenova Şatosu burcunun fırtınada yerinden oynayan ve çatlayan bölümlerindeki sabitleme ve onarım çalışmaları önümüzdeki günlerde bitecek.'KALEMİZDEKİ ONARIMLAR TURİZM İÇİN ÖNEMLİ'UNESCO Geçici Miras Listesi'nde yer alan Amasra Kalesi'nde zaman zaman çökmeler ve yıkılmalar meydana geldiğini söyleyen Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, "Kalemiz geçtiğimiz yıllarda yaşanan dış etkenler nedeniyle zarar görmüştü. Eylül ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonrasında tadilat ve onarım çalışmaları eski haline uygun şekilde yapıldı. UNESCO Geçici Miras Listesi'nde yer alan Amasra Kalemizin onarımı ve bunun sürekliliğinin sağlanması turizm açısından çok önemlidir. Karadeniz'deki 2 adalı kentimizde zaman zaman denizdeki dalgalar ile şiddetli fırtınalar nedeniyle kalede yıkılmalar ve çatlamalar yaşanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Bartın Valiliğimiz gerekli çalışmaları yaparak, büyük katkı sağlıyor. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Amasra Kalesi'nde bakım çalışmaları büyük oranda tamamlandı
Amasra Kalesi'nde bakım çalışmaları büyük oranda tamamlandı
Amasra Kalesi'nde bakım çalışmaları büyük oranda tamamlandı
Amasra Kalesi'nde bakım çalışmaları büyük oranda tamamlandı
Amasra Kalesi'nde bakım çalışmaları büyük oranda tamamlandı
Amasra Kalesi'nde bakım çalışmaları büyük oranda tamamlandı
Amasra Kalesi'nde bakım çalışmaları büyük oranda tamamlandı
Amasra Kalesi'nde bakım çalışmaları büyük oranda tamamlandı
Amasra Kalesi'nde bakım çalışmaları büyük oranda tamamlandı
Amasra Kalesi'nde bakım çalışmaları büyük oranda tamamlandı

Amasra, Bartın, Eylül, Roma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Amasra Kalesi'nde bakım çalışmaları büyük oranda tamamlandı - Son Dakika


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