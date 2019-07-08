Son Dakika Haberleri: Amasra Limanı mendirek onarımı
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Amasra Limanı mendirek onarımı

1 saat önce

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Amasra Limanı mendirek onarımı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Amasra Limanı mendirek onarımı, System.String[]
AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Amasra Limanı mendirek onarımı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, önceki yıllarda yolcu iskelesi inşaatı tamamlanarak hizmete açılan Amasra Limanı'nda mendireği dalgalardan koruyacak beton elemanların dökümüne devam edildiğini belirtti.
Geçmiş yıllarda meydana gelen fırtınalarda limanın ana mendireğinde yoğun dalga aşınmaları meydana geldiğini ve mendireğin büyük hasar gördüğünü ifade eden Tunç, şunları kaydetti:
"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğünce yapılan etüt çalışmaları neticesinde mendireğin onarımı yatırım programına alındı ve yapım ihalesinin gerçekleştirilmesinin ardından mendirek onarımının inşaat çalışmalarına başlandı. Amasra Limanı'nı daha güvenli ve korunaklı hale getirecek 30,7 milyon liraya ihale edilen mendirek onarımı inşaatında antifer blokların imalatına devam ediliyor. Karadeniz, Bartın ve Amasra için büyük bir yatırım olan Amasra Limanı mendirek onarımı için başta Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:39 Kaynak: AA
Enver Yılmaz, AK Parti, Bartın, Amasra, Güncel
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