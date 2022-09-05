Amasra'da yangın: 2 kafe ve 3 büfe küle döndü - Son Dakika
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Amasra'da yangın: 2 kafe ve 3 büfe küle döndü

05.09.2022 10:34
Amasra'da yangın: 2 kafe ve 3 büfe küle döndü

Amasra sahilinde yer alan bir kafeteryada başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Amasra sahilinde yer alan bir kafeteryada başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine karşın 2 kafeterya ve 3 büfe küle döndü.

Bartın'ın Amasra ilçesinde Turgut Işık Caddesi üzerinde yer alan bir kafeteryada yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında alevler başka bir kafeterya ile üç büfeye sıçradı. Yangına Amasra Belediyesi itfaiye ekipleri, Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arozözler ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerce müdahale edildi. Yangın sırasında oluşan ve ilçe sokaklarına yayılan yoğun duman nedeniyle belediye hoparlörlerinden vatandaşlara evlerinin pencerelerini kapalı tutmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında 2 kafeterya ve 3 büfe kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Amasra, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Amasra'da yangın: 2 kafe ve 3 büfe küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasra'da yangın: 2 kafe ve 3 büfe küle döndü - Son Dakika
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