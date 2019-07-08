Son Dakika Haberleri: Amasra Tüneli'nde araç yangını
Son Dakika Güncel Haber

Amasra Tüneli'nde araç yangını

2 saat önce

Amasra Tüneli'nde yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Amasra Tüneli'nde araç yangını, System.String[]
Amasra Tüneli'nde yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Amasra ilçesinden Ankara yönüne giden Soner Öztürk yönetimindeki 06 MJH 40 plakalı otomobil, Amasra Tüneli'nde motor bölümünde alev alarak yanmaya başladı.
Bunun üzerine sürücü Öztürk, otomobili sağ şeride çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen Bartın ve Amasra itfaiye ekiplerince, otomobildeki yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.
Bir süre trafiğe kapanan tünel geçişi, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:00 Kaynak: AA
Ankara, Amasra, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nden taşınıyor Toyota kendi kendini şarj edebilen otomobil geliştiriyor ABD'de, aşırı yağışlardan çöken yol otomobili böyle yuttu Yerli otomobilde imzalar atılmaya başlandı! 62 şirketle görüşülüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 14:04:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amasra Tüneli'nde araç yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]