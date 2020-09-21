Amasra Yelken Kulübü "Enerjini Doğadan Al" sloganı ile denize açıldı
Amasra Yelken Kulübü sporcuları, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, yelken gösterisi düzenledi.
Amasra Yelken Kulübü sporcuları, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, yelken gösterisi düzenledi.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sporcular Avrupa Hareketlilik Haftası'nın Amasra programında, "Enerjini Doğadan Al" sloganı ile denize açılıp yelkenlerini rüzgar ile doldurdu.
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