Amasralı balıkçılar, 40 ton palamut avladı

BARTIN'ın Amasra ilçesinde Karadeniz'e açılan balıkçılar, 40 ton palamutla döndü. Palamutlar, kamyonlara yüklenerek İstanbul, Ankara ve Konya'ya gönderildi.
Karadeniz'de açılan balıkçılar, Amasra açıklarında tonlarca palamut yakaladı. Amasra Tarlaağzı balıkçı barınağına dün akşam saatlerinde yanaşılan 2 teknedeki 40 ton palamut, buz konularak kamyonlara yüklendi. Balıkların Ankara, İstanbul ve Konya'ya sevkiyatı yapıldı. Sezonun açıldığı günlerde 350 gram olan palamut, 1 kiloya ulaşırken, tezgahlarda tanesi 20 liradan satılıyor.
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