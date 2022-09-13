Amasralı balıkçılar, 40 ton palamut avladı - Son Dakika
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Amasralı balıkçılar, 40 ton palamut avladı

13.09.2022 10:32
Amasralı balıkçılar, 40 ton palamut avladı

BARTIN'ın Amasra ilçesinde Karadeniz'e açılan balıkçılar, 40 ton palamutla döndü.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde Karadeniz'e açılan balıkçılar, 40 ton palamutla döndü. Palamutlar, kamyonlara yüklenerek İstanbul, Ankara ve Konya'ya gönderildi.

Karadeniz'de açılan balıkçılar, Amasra açıklarında tonlarca palamut yakaladı. Amasra Tarlaağzı balıkçı barınağına dün akşam saatlerinde yanaşılan 2 teknedeki 40 ton palamut, buz konularak kamyonlara yüklendi. Balıkların Ankara, İstanbul ve Konya'ya sevkiyatı yapıldı. Sezonun açıldığı günlerde 350 gram olan palamut, 1 kiloya ulaşırken, tezgahlarda tanesi 20 liradan satılıyor.


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AMASRA'DA BALIKÇILAR, 40 TON PALAMUT YAKALADI AMASRA'DA BALIKÇILAR, 40 TON PALAMUT YAKALADI
Kaynak: DHA

Karadeniz, Amasra, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasralı balıkçılar, 40 ton palamut avladı - Son Dakika

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