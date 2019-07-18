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Amasray için ilk adım atıldı

2 saat önce

Amasya Belediyesi tarafından şehre yapılması planlanan nostaljik tramvay projesi için fizibilite ve saha çalışması yapıldı.

Amasray için ilk adım atıldı, System.String[]
Amasya Belediyesi tarafından şehre yapılması planlanan nostaljik tramvay projesi için fizibilite ve saha çalışması yapıldı.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Belediye Başkan Başdanışmanı Ahmet Yenihan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kazan, Fen İşleri Müdürü Ali Özel, Strateji ve Geliştirme Müdürü Serpil Demir, Belediyenin teknik ekibi ile birlikte bugün tramvay projesi için Almanya'dan gelen ERC Ldt. Şti. Genel Müdürü Alp Karabacak, Demiryolu Proje Mühendisi İş Geliştirme Uzmanı Kemal Faruk Doğan ve Endüstri Mühendisi İsmail Karataş Amasray ismi verilen projesinin güzergahlarında incelemelerde bulunarak fizibilite ve saha çalışması yaptılar.

Saha çalışması sonrası Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın başkanlığında Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirilen toplantı da ERC Ldt. Şti. Genel Müdürü Alp Karabacak hayata geçirilecek projelerin detayları hakkında katılımcılara bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun sonunda Fen İşleri Müdürü Ali Özel ve Başkan Başdanışmanı Ahmet Yenihan Amasya'nın nostaljik açıdan zenginleşmesini sağlayacak Amasray hakkında bilgi paylaşımında bulundular. - AMASYA
Amasya Belediyesi, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:33 Kaynak: İHA
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