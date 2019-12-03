Son Dakika Haberleri: Amasya 1'inci derece arkeolojik sit alanında define ararken fotokapana takıldılar
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Amasya 1'inci derece arkeolojik sit alanında define ararken fotokapana takıldılar

6 saat önce

1'inci derece arkeolojik sit alanında define ararken fotokapana takıldılarAMASYA'da, 1'inci derece arkeolojik sit alanında dedektörle define arayan 3 kişi, fotokapanlarla tespit edildi.

1'inci derece arkeolojik sit alanında define ararken fotokapana takıldılar

AMASYA'da, 1'inci derece arkeolojik sit alanında dedektörle define arayan 3 kişi, fotokapanlarla tespit edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasya'nın merkeze bağlı Yassıçal köyünde, Zeus Altarı ve Nekropolü'nün kalıntılarının yer aldığı 1'inci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapılacağı yönünde bilgi alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye fotokapan cihazları yerleştirdi. Bir süre sonra alanda dedektörlerle kazı yapan kişiler, fotokapana takıldı. S.E., M.S.S. ve S.M. adlı kişiler, kazı yaparken, suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazıda kullandıkları 3 define arama dedektörüne de el koyuldu. S.E., M.S.S. ve S.M. hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasya 1'inci derece arkeolojik sit alanında define ararken fotokapana takıldılar

Jandarma, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:25 Kaynak: DHA
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Define ararken fotokapana takılan defineciler suçüstü yakalandı
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