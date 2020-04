AMASYA 14 yaşındaki Sadık'a polislerden sürpriz doğum günü - Son Dakika

14 yaşındaki Sadık'a polislerden sürpriz doğum günü

AMASYA'da polis ekiplerini arayan Evrim Can, 14'üncü yaş gününü kutlamak istediği oğlu Sadık Can için pasta istedi. Eve pasta ile gelen polisler, çocuğa sürpriz yaptı, doğum gününü kutladı.

Amasya'da Evrim Can, 14'üncü yaş gününü kutlamak istediği oğlu Sadık Can için aradığı polislerden pasta istedi. Polis ekipleri de aldığı pasta ile eve geldi. Kapıyı açan Sadık Can, karşısında elinde pasta ile polisleri görünce şaşkınlık yaşadı. Polisler, çocuğa 'mutlu yıllar? diledi. Sadık Can ve annesi de polis ekiplerine teşekkür etti.