Amasya 1957 Suluova Spor Kulübünde başantrenör ile kalecinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye Hentbol Erkekler 1. Ligi ekiplerinden Amasya 1957 Suluova Spor Kulübünde başantrenör ile bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüp başkanı ve takım kaptanı Mehmet Keskin, yaptığı açıklamada, başantrenörleri İlknur Yazıcılar Özçelik ile kalecileri Emircan Çiftçi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Özçelik ile Çiftçi'nin evde karantinada bulunduklarını belirten Keskin, "Özçelik'in eşi, aynı zamanda takımın yardımcı antrenörü Arif Özçelik de eşi dolayısıyla karantinada. Yarın sahamızda oynayacağımız Seyhan Belediyespor maçına antrenörsüz çıkacağız." dedi.