Yangın yerine gelen Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok , mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğini iletti. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA

Amasya haberi... Taşova'da Simit Satarak Masraflarını Çıkarmaya Çalışan Üniversite Öğrencisi: 'Geçim Zor, Böyle Karınca Kararınca Bir Şeyler Yapmaya Çalışıyoruz'

Kaynak: İHA

Suluova, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Amasya 3. sayfa haberleri... Suluova'da ev yangını - Son Dakika

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