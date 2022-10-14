Amasya 3. sayfa haberleri... Suluova'da ev yangını - Son Dakika
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Amasya 3. sayfa haberleri... Suluova'da ev yangını

14.10.2022 00:57
Amasya 3. sayfa haberleri... Suluova'da ev yangını

Amasya haberlerine göre Amasya'nın Suluova ilçesinde iki katlı evin çatısında başlayan yangın, bitişik evlere sıçramadan söndürüldü.

Amasya'nın Suluova ilçesinde iki katlı evin çatısında başlayan yangın, bitişik evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Maarif Mahallesi sokakta bulunan Bünyamin Işık'a ait olup içinde kimsenin bulunmadığı evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, alevlere hortumlarla müdahale edip durumu itfaiyeye bildirdi. Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın başka evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın yerine gelen Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğini iletti. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA

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Kaynak: İHA

Suluova, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Amasya 3. sayfa haberleri... Suluova'da ev yangını - Son Dakika

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