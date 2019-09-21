Son Dakika Haberleri: Amasya alüminyum ve demir hırsızları yakalandı
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Amasya alüminyum ve demir hırsızları yakalandı

38 dakika önce

Alüminyum ve demir hırsızları yakalandıAMASYA'nın Merzifon ilçesindeki sanayi bölgesinde, girdikleri işyerlerinden demir ve alüminyum çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerince Çorum'da yakalanarak gözaltına alındı.

Alüminyum ve demir hırsızları yakalandı

AMASYA'nın Merzifon ilçesindeki sanayi bölgesinde, girdikleri işyerlerinden demir ve alüminyum çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerince Çorum'da yakalanarak gözaltına alındı.

Merzifon ilçesindeki sanayi bölgesinde birçok işyerinden demir ve alüminyum hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları görüntüleri inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliyi tespit etti. Eşgal ve kimlik bilgileri saptanıp, teknik takibe alınan şüpheliler A.Ç. (38) ve F.Ç. (36), polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla Çorum'da yakalandı. Sorgulanmak üzere Merzifon'a götürülen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Amasya alüminyum ve demir hırsızları yakalandı

Merzifon, Çorum, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:44 Kaynak: DHA
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