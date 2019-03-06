Son Dakika Haberleri: Amasya Amasya'da 'kadına Şiddet' Tiyatral Gösteri ile Anlatıldı

Amasya Amasya'da 'kadına Şiddet' Tiyatral Gösteri ile Anlatıldı

19 dakika önce

Amasya'da 'kadına şiddet' tiyatral gösteri ile anlatıldıAmasya'da, Genç Kızılay Şubesi'nce kadına yönelik şiddete karşı 'Sessiz kalma' adlı sokak tiyatro etkinliği düzenlendi.

Amasya'da 'kadına şiddet' tiyatral gösteri ile anlatıldı

Amasya'da, Genç Kızılay Şubesi'nce kadına yönelik şiddete karşı 'Sessiz kalma' adlı sokak tiyatro etkinliği düzenlendi.

Amasya Genç Kızılay Şube Başkanlığı üyeleri, Yavuz Selim Meydan'ında kadına yönelik şiddete karşı 'Sessiz kalma' etkinliği gerçekleştirdi. Genç Kızılay Amasya gönüllüleri ellerinde kadın cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ile etkinlik alanına geldi. Tiyatral gösteride yüzlerine makyaj yapılan kadınlara yönelik olumsuz davranışlar anlatıldı. Tiyatral gösteri ilgiyle izlendi. Tiyatral gösteriyi destekleyen Amasyalılar, Genç Kızılay üyelerini kutladı.

Genç Kızılay Amasya Şubesi üyeleri yaptıkları etkinlik ile kadınların maruz kaldığı olumsuz olayların önüne geçmek ve bu konuda farkındalık ve duyarlılık oluşturmak adına tiyatral gösterim gerçekleştirdiklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:49 Kaynak: DHA

Kızılay, Genç, Amasya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mayo ile Buz Pateni Yapan Genç Anne: Sütüm Donacak Erdoğan'dan Kendisine Forma Gösteren Vatandaşa Güldüren Cevap: Ben Forvet Oynadım

Genç Şarkıcı Babes Wodumo, Yatak Odasında Sevgilisinin Saldırısına Uğradı Platonik Aşkına, Hayvanları Bayıltmaya Yarayan İlaç Enjekte Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 15:08:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amasya Amasya'da 'kadına Şiddet' Tiyatral Gösteri ile Anlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]