Amasya baba ve oğlu ilçede bıyıklarıyla tanınıyor

Baba ve oğlu ilçede bıyıklarıyla tanınıyor

Amasya'da yaşayan Sezai Cingöz'ün (56) 75 santimetre, oğlu Harun Cingöz'ün (36) ise 50 santimetre uzunluğunda olan bıyıkları ilgi görüyor. İlçede 'Büyük' ve 'Küçük Pala' lakaplarıyla tanınan baba oğlu ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Sezai Cingöz, 17 yıl önce ilçe kaymakamının gidişine üzülerek bıyıklarını kesmeme kararı aldı. Cingöz'ün aradan geçen sürede bıyıkları 130 santimetre uzadı. 3 yıl önce kısalttığı bıyıkları yeniden uzayan ve 75 santimetreyi ulaşan Cingöz'ün oğlu Harun Cingöz de 1 yıl önce babası gibi bıyık bırakmaya başladı. Harun Cingöz'ün de bıyıkları 50 santimetreye kadar ulaştı. Bıyıklarına özenle bakan baba ve oğlu her gün fön çekiyor, şampuanla yıkıyor. İlçede 'Büyük Pala' ve 'Küçük Pala' lakabıyla tanınan baba ve oğlu sokaklarda ilgi görüyor.

17 yıl önce ilçede görev yapan kaymakamın tayin olup gidişine üzülerek bıyıklarını kesmeme kararı aldığını anlatan Sezai Cingöz, Kaymakam'a 'Sen gidersen daha bıyıklarımı kesmeyeceğim' dedim. O gün bu gündür bıyıklarımı kesmiyorum. Bir ara çok uzadılar 130 santimetreye kadar boyu çıktı. O zaman biraz kısalttım. Şuanda Taşova'da beni bıyığımla tanıyorlar. Bana burada herkes 'Pala' der. Vatandaşla içli dışlı bu şekilde özleştik. Biraz kısalttım ama bundan sonra kesmeyeceğim tekrar uzatacağım. Büyük oğlumda baba yadigarı diyerek bıyıklarını uzattı. İnşallah bıyık konusunda neslimi büyük oğlum sürdürecekö dedi.

Cingöz yurt dışı seyahati sırasında birçok kişinin kendisini durdurup fotoğraf çekindiğini söyleyerek İlk defa görenler şaşırıyorlar. 'Nasıl bakıyorsun, zor olmuyor mu' diyenler oluyor. Hanımla aran iyi olduktan sonra bu bıyıklara bakılmayacak bir şey yok. Hanım bu bıyıklara hizmet ediyor sabah akşam fön çekiyor. Allah ondan razı olsun. Sabah akşam bıyığımı şampuanla yıkıyorum öyle olmazsa zaten temiz kalmazö şeklinde konuştu.

Harun Cingöz ise çocukluğundan bu yana babasının bıyıklarının dikkatini çektiğini söyleyerek Ben baba ata yadigarı olarak gördüm o yüzden karar verip bıyık uzatmaya başladım. Nasipse Allah ömür verirse gittiği yere kadar bıyıklarımı uzatacağım. Eşim ilk etapta karşı çıktı 'Yakışmıyor' dedi ama sonra oda alıştı. Bıyıklarımın bakımı biraz zor oluyor. Sık sık yıkıyorum fön çekiyorum, sprey ile şekillendiriyoruz. Bazen babamla beni karıştıranlar oluyor. Bana da 'Küçük Pala' diyorlar. Bende evlatlarımdan bıyıklarını uzatmalarını isteyeceğimö diye konuştu.