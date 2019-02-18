Amasya Bakan Ersoy Turizm'de Amasya En İddialı Şehirlerimizden Bir Tanesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Amasya'nın kentsel ölçekli markalaşma kapsamına alındığını belirterek En iddialı şehirlerimizden bir tanesi bu konuda, bizde her türlü desteği vereceğizö dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Amasya'nın kentsel ölçekli markalaşma kapsamına alındığını belirterek En iddialı şehirlerimizden bir tanesi bu konuda, bizde her türlü desteği vereceğizö dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geldiği Amasya'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Vali Osman Varol Ersoy'la görüşen Bakan Ersoy, Amasya Belediye Başkanlığına geçti, Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile görüştü. Başkan Özdemir, Bakan Ersoy'a hüsnü hat yazmalı tablo hediye etti. Amasya'nın tarihi ve kültürel müze ve yapıtlarını gezen Bakan Ersoy, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.



3 yıldır bakım-onarım ve restorasyonda olan Sultan II. Beyazid Külliyesi ve Camii açılış törenine katılan Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada kentin kentsel ölçekli markalaşma kapsamına alındığını belirterek En iddialı şehirlerimizden bir tanesi bu konuda, bizde her türlü desteği vereceğiz. 3 tane önemli destinasyon yaratmışlar kent merkezi, yalıboyu evleri ve kral kaya mezarlarınız bunun yanında 2 tane daha büyük proje hazırlamışlar, o projeleri de çok düzgün ve ilkeli bir şekilde anlattılar. Çok başarılı ve mutlaka hayata geçirilmesi gereken projeler bunların için bizde Bakanlık ve Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak gerekli bütün katkıları sağlayacağız. Bu şekilde turizmin burada hem daha uzun süreli, hem daha kalıcı bir şekilde tabana yayılmış bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacağız. Ben hepinizin huzurunda yerel yetkililerimizi belediye başkanımızı tebrik etmek istiyorum. Bu değerli ecdat eserimizin açılışı ile hayırlara vesile olmasını ve bundan sonra ki diğer kentlere de Amasya'nın örnek olmasını diliyorumö diye konuştu.



Amasya İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu'nun yaptırdığı duanın ardından Bakan Ersoy ve beraberindekiler Sultan II. Beyazid külliyesi ve camiinin açılışını gerçekleştirdi. Külliye ve camii gezen heyet, 3 yıl aradan sonra ilk namazı kıldı.

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