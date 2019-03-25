Son Dakika Haberleri: Amasya Bakan Pakdemirli Yereldeki İktidarla Geneldeki Aynı Olmalı

Amasya Bakan Pakdemirli Yereldeki İktidarla Geneldeki Aynı Olmalı

1 saat önce

Bakan Pakdemirli Yereldeki iktidarla geneldeki aynı olmalı (2)BAKAN PAKDEMİRLİ, AMASYA'DASinop'taki programlarının ardından Amasya'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Pakdemirli Yereldeki iktidarla geneldeki aynı olmalı (2)

BAKAN PAKDEMİRLİ, AMASYA'DA

Sinop'taki programlarının ardından Amasya'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde incelemelerde bulundu. TİGEM Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Ayşin Işıkgece ve beraberindeki heyetle işletmede koyunculuk tesislerini gezen Bakan Pakdemirli, altız yavrulayan bir koyun ve yavrularına nazar boncuğu taktı. Kuzulama verimi ve et kalitesi açısından çok iyi olan Bafra ırkı koyunların, Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere hemen hemen tüm bölgelerde yetiştirilebildiğini ve yoğun talep gördüğünü söyleyen Bakan Pakdemirli, şunları dedi

Özellikle bugün Bafra ırkının ıslahı ile alakalı çalışmaları gördük, onları yerinde denetledik. Buradan son derece iyi bir netice aldığımızı görmekteyim. Bu çiftliğimiz son derece verimli bir çiftlik. Bu yıl içerisinde de bu verimin artacağını, çiftliğin cirosunun iki misline katlanacağını görüyoruz. Son derece talep gören bir ırkımız. Bafra ırkı, hızlı bir şekilde daha iyi neticeleri alabileceğimiz bir ırk. Tabii bunun yanında da kenevir ekimi yapıyor olacağız. Kenevir ile ilgili de bazı makinelerin testlerini de burada görmüş olduk. Kenevir sanayisinin de bir şekilde gelişmiş olması ve gelişme yolunda adım atılıyor olması bizim için son derece önemli.

Bakan Pakdemirli, konuşmasının ardından, alanda ilk kenevir ekimini gerçekleştirdi, basınçlı sulama sistemlerini tarlada bilgisayar komutuyla çalıştırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:43 Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Amasya, Güncel
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