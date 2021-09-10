Üye Girişi
"Amasya baklalı dolması" coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika

"Amasya baklalı dolması" coğrafi işaretle tescillendi

10.09.2021 13:24

Amasya'nın yöresel lezzetlerinden "Amasya baklalı dolması", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Amasya'nın yöresel lezzetlerinden "Amasya baklalı dolması", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, Valilik ile Esnaf ve Sanatkarlar Odasının girişimleriyle Coğrafi İşaret Tescili yapılan "Amasya baklalı dolması" düzenlenen törenle tanıtıldı.

Kentte bir otelde düzenlenen törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, coğrafi işaretlerin son derece önemli olduğunu belirtti.

Kültürde yemek ve müziğin önemine işaret eden Demircan, "Coğrafi işaretler o yöreye özgü yemeklerdir. O tadı ancak orada bulursunuz. Lansmanını yaptığımız Amasya'ya özgü dolmanın içerisindekiler ve onlara yüklenilmiş anlamlar, özel günlerde bu yemeğe gösterilmiş ihtimam, beslenmenin ötesinde gelenek içerisinde oluşmuş bir ritüel olmaktır." ifadelerini kullandı.

Vali Mustafa Masatlı da kültür ve tarih turizminde Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yer alan Amasya'nın gastronomi alanında da geniş bir yelpazeye sahip olduğunu söyledi.

Amasya misket elması, Merzifon keşkeği, çiçek bamyası ve Amasya beji mermeriyle coğrafi işaret sayısına Amasya baklalı dolmasının da eklenmesinden mutluluk duyduklarını anlatan Masatlı, şunları kaydetti:

"Coğrafi işaretler bir şehrin, bir ülkenin kendine özgü ürünlerini tescillemek ve aslına uygun olarak üretilmesini sağlamak adına büyük önem taşımaktadır. Özellikle Avrupa'da coğrafi işaretli ürünleri yerinde görmek, üretim süreçlerini izlemek ve tatmak için milyonlarca insan seyahat etmektedir. Amasya baklalı dolmanın coğrafi işareti Valiliğimiz ile birlikte Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından alınmıştır. Bu ürünümüzün tescillenmesi özellikle gastronomi turizmi için ziyaretler gerçekleştiren yerli ve yabancı misafirlerin ilgisini çekecek ve ilimiz turizmine olumlu katkı sağlanacaktır."

Vali Masatlı, Amasya çöreği, Amasya etli çiçek bamya yemeği, Amasya misket elma sirkesi, Amasya sıkma tarhanası, Amasya yağlısı, patlıcan pehli yemeği, toyga çorbası ve yassıçal çuha dokumasının da coğrafi işaretle tescillenmesine yönelik çalışmalar sürdürdüklerini aktardı.

Konuşmaların ardından coğrafi işareti alınan Amasya'ya özgü baklalı dolmanın yapımına ilişkin görsel sunum yapıldı. Daha sonra Bakan Yardımcısı Demircan, Vali Masatlı ve katılımcılar Amasya baklalı dolmasının tadına baktı.

Törene, AK Parti Amasya Milletvekilleri Hasan Çilez ve Mustafa Levent Karahocagil ile protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Amasya baklalı dolması coğrafi işaretle tescillendi
Amasya baklalı dolması coğrafi işaretle tescillendi
Amasya baklalı dolması coğrafi işaretle tescillendi
Amasya baklalı dolması coğrafi işaretle tescillendi

Esnaf ve Sanatkarlar, Amasya, Patent, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Amasya baklalı dolması' coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

15 tavukla başladı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira 13:27 15 tavukla başladı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira BioNTech'in kurucularından Dr. Özlem Türeci: 5 ila 11 yaş grubu çocuklar için aşı aynı, ancak daha az dozda olacak 12:55 BioNTech'in kurucularından Dr. Özlem Türeci: 5 ila 11 yaş grubu çocuklar için aşı aynı, ancak daha az dozda olacak Tam olarak 9 milyon yıllık! Çankırı'da Fillerin atalarına ait uyluk kemiği ve diş bulundu 12:46 Tam olarak 9 milyon yıllık! Çankırı'da Fillerin atalarına ait uyluk kemiği ve diş bulundu
7 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Yakalanan çete üyeleri uçaklarla İstanbul'a gönderildi 12:30 7 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Yakalanan çete üyeleri uçaklarla İstanbul'a gönderildi Kaçırılan genç kadın, yaşadıklarını canlı yayında anlattı! Taksiciyi suçladı: Sizin de parmağınız var 12:20 Kaçırılan genç kadın, yaşadıklarını canlı yayında anlattı! Taksiciyi suçladı: Sizin de parmağınız var 2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı 11:55 2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı
Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmayan üç futbolcuya sert kısıtlamalar geldi! Otoparkı bile kullanamayacaklar 11:45 Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmayan üç futbolcuya sert kısıtlamalar geldi! Otoparkı bile kullanamayacaklar Yola ev alma hayali ile çıkmıştı! Genç adam dolandırıcıların kurbanı oldu 11:35 Yola ev alma hayali ile çıkmıştı! Genç adam dolandırıcıların kurbanı oldu

Son Dakika Haberleri
13:29 2020 yılı asgari olarak en çok yapan ülkeler arasında Türkiye 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı
13:11 Son Dakika! Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında yaşamını yitirdi
12:55 BioNTech'in kurucularından Dr. Özlem Türeci: 5 ila 11 yaş grubu çocuklar için aşı aynı, ancak daha az dozda olacak
12:47 Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi
12:44 Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı
12:29 7 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Yakalanan çete üyeleri uçaklarla İstanbul'a gönderildi
12:23 1 dakika bile maça çıkmayıp 4.5 milyon TL'den fazla kazandı! Caulke'in 2 ayda Fenerbahçe'den kazandığı para şaşkınlık yarattı
12:20 Kaçırılan genç kadın, yaşadıklarını canlı yayında anlattı! Taksiciyi suçladı: Sizin de parmağınız var
12:16 Tek celsede boşandılar! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'dan ortak açıklama: Çabaladık ama devam ettiremedik
12:01 Fenerbahçe'ye bela oldular! Rıza Çalımbay iddialı konuştu: Savunma yapmayacağız, gol arayacağız
2020 yılı asgari olarak en çok yapan ülkeler arasında Türkiye 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı 2020 yılı asgari olarak en çok yapan ülkeler arasında Türkiye 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı         
13:29
Son Dakika! Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika! Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında yaşamını yitirdi         
13:11
Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi         
12:47
Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı         
12:45
1 dakika bile maça çıkmayıp 4.5 milyon TL'den fazla kazandı! Caulke'in 2 ayda Fenerbahçe'den kazandığı para şaşkınlık yarattı 1 dakika bile maça çıkmayıp 4.5 milyon TL'den fazla kazandı! Caulke'in 2 ayda Fenerbahçe'den kazandığı para şaşkınlık yarattı         
12:23
100 bin liralık araca 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüs görenleri kendine hayran bırakıyor 100 bin liralık araca 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüs görenleri kendine hayran bırakıyor         
12:07
Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda         
11:46
Annesinin vefat haberini alan sürücü, kaza yaptı Annesinin vefat haberini alan sürücü, kaza yaptı         
11:36
Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler         
11:17
Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek         
11:08
Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü         
10:51
Tepki çeken gösteriye Valilik sessiz kalmadı! Çarşaflı kadının zincire vurulması hakkında soruşturma Tepki çeken gösteriye Valilik sessiz kalmadı! Çarşaflı kadının zincire vurulması hakkında soruşturma         
10:47
Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu         
10:27
Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:18
Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi         
08:14
MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası         
18:49
"İlişki sırası bendeydi" tartışması kanlı bitti! Sevgilisi ve karısıyla aynı evde yaşayan adam cinayete kurban gitti         
18:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2021 13:36:20. #1.13#
SON DAKİKA: "Amasya baklalı dolması" coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement