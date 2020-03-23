AMASYA Balkonundan mikrofonla sokaktakilere '65 yaş' uyarısı yaptı - Son Dakika

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AMASYA Balkonundan mikrofonla sokaktakilere '65 yaş' uyarısı yaptı
6 saat önce
Balkonundan mikrofonla sokaktakilere '65 yaş' uyarısı yaptıAMASYA'da, yerel gazete muhabiri Serap Kara (40), evinin balkonundan mikrofonla sokakta dolaşan 65 yaş ve üzerindekilere seslenip, evlerine dönmeleri gerektiğini söyledi.
Balkonundan mikrofonla sokaktakilere '65 yaş' uyarısı yaptı
AMASYA'da, yerel gazete muhabiri Serap Kara (40), evinin balkonundan mikrofonla sokakta dolaşan 65 yaş ve üzerindekilere seslenip, evlerine dönmeleri gerektiğini söyledi.
Amasya'daki yerel gazetede çalışan Serap Kara, eline aldığı mikrofonla evinin balkonuna çıkıp, sokakta 65 yaş ve üzerinde kişi olup, olmadığını kontrol etti. Kara, mikrofonla "Değerli mahalle sakinleri, lütfen kurallara uyalım ve evde kalalım" dedi. Bu sırada sokakta komşusunu gören Kara, "Mehmet amca, sen 65 yaşında değil misin? Niye sokağa çıktın amca ya? Lütfen kurallara uyalım" diye seslendi. Serap Kara'nın uyardığı kişi, evine gitti.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:23 Kaynak: DHA
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