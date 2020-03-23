AMASYA Balkonundan mikrofonla sokaktakilere '65 yaş' uyarısı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AMASYA Balkonundan mikrofonla sokaktakilere '65 yaş' uyarısı yaptı - Son Dakika

AMASYA Balkonundan mikrofonla sokaktakilere '65 yaş' uyarısı yaptı

6 saat önce

Balkonundan mikrofonla sokaktakilere '65 yaş' uyarısı yaptıAMASYA'da, yerel gazete muhabiri Serap Kara (40), evinin balkonundan mikrofonla sokakta dolaşan 65 yaş ve üzerindekilere seslenip, evlerine dönmeleri gerektiğini söyledi.

Balkonundan mikrofonla sokaktakilere '65 yaş' uyarısı yaptı

AMASYA'da, yerel gazete muhabiri Serap Kara (40), evinin balkonundan mikrofonla sokakta dolaşan 65 yaş ve üzerindekilere seslenip, evlerine dönmeleri gerektiğini söyledi.

Amasya'daki yerel gazetede çalışan Serap Kara, eline aldığı mikrofonla evinin balkonuna çıkıp, sokakta 65 yaş ve üzerinde kişi olup, olmadığını kontrol etti. Kara, mikrofonla "Değerli mahalle sakinleri, lütfen kurallara uyalım ve evde kalalım" dedi. Bu sırada sokakta komşusunu gören Kara, "Mehmet amca, sen 65 yaşında değil misin? Niye sokağa çıktın amca ya? Lütfen kurallara uyalım" diye seslendi. Serap Kara'nın uyardığı kişi, evine gitti.

AMASYA Balkonundan mikrofonla sokaktakilere '65 yaş' uyarısı yaptı

Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:23 Kaynak: DHA

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