Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, maske takmayanlara eliyle maske taktı - Son Dakika
Son Dakika Yerel Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, maske takmayanlara eliyle maske taktı - Son Dakika

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, maske takmayanlara eliyle maske taktı

6 saat önce

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, maske takmayanlara eliyle maske taktı Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında, vatandaşlara ve esnaflara kendi ürettikleri maskelerden dağıttı.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, maske takmayanlara eliyle maske taktı

AMASYA - Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında, vatandaşlara ve esnaflara kendi ürettikleri maskelerden dağıttı. Maskesi olmayan vatandaşların maskesini ise kendi eliyle taktı.

Amasya Belediyesi, korona virüs salgınına karşı önlemlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve beraberindeki Başkan Başdanışmanı Ahmet Yenihan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çoban, zabıta ekipleri ile Kocacık Çarşısında esnafa ve vatandaşlara koruyucu maske dağıttı.

Bu virüs belası geldiği günden bugüne kadar bir milyon maske hedefiyle üretime başladıklarını söyleyen Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, açıklamasında; "Bugün dağıttığımız maskeler ile şehrimiz insanına toplamda 100 bin adet maske dağıtmış olduk. Bu virüs belasını aldığımız tedbirler ile hep birlikte yeneceğimizi düşünüyorum. Halkımızın bu süreçte evinde kalarak, bizlere bu konuda yardımcı olmalarını istiyorum. Hemşehrilerime buradan sesleniyorum; çocuklarınız için, torunlarınız için, evlatlarınız için lütfen evinizde kalın. Bizler sizler için sokaktayız. ve bu süreçte sizleri maskesiz bırakmayacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, maske takmayanlara eliyle maske taktı

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Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 07:23 Kaynak: İHA

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