Amasya Belediye Başkanı Sarı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya Belediye Başkanı Sarı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Amasya Belediye Başkanı Sarı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.

Amasya Belediye Başkanı Sarı, AA'nın

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.


AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Sarı, 3 fotoğraf için oy verdi.

Mehmet Sarı, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış Şehitleri Anısına", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi Engelini Unuttu, Evladına Şifa Arıyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Seçkideki her bir fotoğrafın büyük anlamlar içerdiğini vurgulayan Sarı, "Fotoğraf seçimi yaparken gerçekten zorlandım. AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafların ülkemizin tanıtımına büyük katkılar sağladığını düşünüyorum. AA, Kurtuluş Savaşı dönemlerini gözümüzün önüne getirdiğimizde o imkansızlıklar içinde bile görevini yapmış, şimdi de aynı şekilde hepimiz için gurur kaynağı olmuş ve olmaya devam ediyor. AA çalışanlarını tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:44 Kaynak: AA
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