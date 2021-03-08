Amasya Belediye Başkanı Sarı'dan kadın personele '8 Mart' izni - Son Dakika

Amasya Belediye Başkanı Sarı'dan kadın personele '8 Mart' izni

08.03.2021 13:19
Amasya Belediye Başkanı Sarı'dan kadın personele '8 Mart' izni, System.String[]

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediyede çalışan kadın personele bir günlük izin verdi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediyede çalışan kadın personele bir günlük izin verdi.

Günü evlerinde geçiren personel, "Amasya'mızın her köşesinde devam eden hizmet yolculuğumuzda birlikte çalıştığımız kadın mesai arkadaşlarımızı 8 Mart'ta idari izinli sayıyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki yol arkadaşlarımızsınız" paylaşımı yapan Başkan Sarı'ya teşekkür etti.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak özel yaptırılan çiçeklerden dağıttıran Belediye Başkanı Sarı, "Belediyemizin kent merkezinde açacağı 17 büfeyi kadın esnaflarımızın kullanımına sunacağız. Hanımeli sokağında sadece hanımlarımızın ticaret yapmasına müsaade ediyoruz. Kadınlar gününden sonra da büfelerimizin dağıtımını yapacağız" diye konuştu.

Aynı zamanda MHP MYK üyesi de olan Mehmet Sarı, kadına yönelik şiddete tepki gösterip kadın ve çocuklara da milletvekillerine sağlandığı gibi dokunulmazlık getirilmesi gerektiğini belirterek, "Koruma ve korunma mecliste var. Memleketimizde esas koruma ve korunmanın kadınlar ile çocuklara da olmasını arzu ediyorum" şeklinde konuştu.

Kadim bir şehir olan Amasya'nın kendine özgü kurallarının da bulunduğuna değinen Sarı, "Bu şehirde korna sesi duyamazsınız. Yere tüküren insana rastlayamazsınız. Hanımefendiler yoldan geçerken durup yol vermeyen hiçbir araca rastlayamazsınız. Yüksek sesle konuşun, bağıran, çağıran tiplere rastlayamazsınız" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Amasya Belediye Başkanı Sarı'dan kadın personele '8 Mart' izni
Amasya Belediye Başkanı Sarı'dan kadın personele '8 Mart' izni
Amasya Belediye Başkanı Sarı'dan kadın personele '8 Mart' izni

Kadınlar Günü, Mehmet Sarı, Amasya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Amasya Belediye Başkanı Sarı'dan kadın personele '8 Mart' izni - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'de Pelkas'ın son durumu belli oldu! Yunan yıldızın ciddi bir sorunu yok Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü
Bakan Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama: Renk değişti diye kapatılacak diye bir şey yok Bakan Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama: Renk değişti diye kapatılacak diye bir şey yok         
22:14
Erol Bulut: Futbolcularımızı rahat bırakın, beni eleştirin Erol Bulut: Futbolcularımızı rahat bırakın, beni eleştirin         
21:45
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi         
21:39
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı         
21:08
Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı         
21:03
Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı         
20:00
Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi         
19:17
"Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı         
18:06
Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu         
15:44
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 22:27:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Amasya Belediye Başkanı Sarı'dan kadın personele '8 Mart' izni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei