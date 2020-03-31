Amasya Belediye Başkanı Sarı'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Son Dakika

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 maaşını bağışlayarak destek oldu.

Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası başlatıldığını hatırlattı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de kampanyaya 5 maaşla destek verdiğini, Bahçeli'nin izinden gitmeye devam edeceklerini ifade eden Sarı, "Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Bey'in 'Ben sen yok, biz varız. Çetin şartları omuz omuza birlikte göğüsleyeceğiz. Nitekim biz Türkiye'yiz. Biz Türk milletiyiz. Birlikte çok daha güçlüyüz' ifadelerinde belirttiği gibi Sayın Genel Başkanımızın meşalesini yakmış olduğu bu yolda, bir karınca misali ben de varım diyor ve 3 maaşımı bağışlıyorum." diye konuştu.