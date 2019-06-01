Amasya Belediye Başkanı Sarı, köyünde iftar verdi
35 dakika önce
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, baba ocağında iki bin 500 kişiye iftar verdi.
Amasya
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:14 Kaynak: AA
Belediye Başkanı Mehmet Sarı
, baba ocağında iki bin 500 kişiye iftar verdi. Uluköy
köyünde düzenlenen iftar programında konuşan Sarı, tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Allah bu canı bu bedende bıraktığı sürece vadettiğimiz yüz projeyi yapacağız. İnşallah Yeşilırmak kenarında halkımızı tramvay ile gezdireceğiz. Olmayanı, etrafımızda bulunmayanı yapacağız." dedi.
Sarı, tüm Türk ve Müslüman dünyasının Ramazan Bayramı
'nı da kutladı.
Sarı, iftarın ardından köy halkına çeşitli hediyeler verdi.
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