Son Dakika Haberleri: Amasya Belediye Başkanı Sarı, köyünde iftar verdi
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Amasya Belediye Başkanı Sarı, köyünde iftar verdi

35 dakika önce

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, baba ocağında iki bin 500 kişiye iftar verdi.

Amasya Belediye Başkanı Sarı, köyünde iftar verdi, System.String[]
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, baba ocağında iki bin 500 kişiye iftar verdi.

Uluköy köyünde düzenlenen iftar programında konuşan Sarı, tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Allah bu canı bu bedende bıraktığı sürece vadettiğimiz yüz projeyi yapacağız. İnşallah Yeşilırmak kenarında halkımızı tramvay ile gezdireceğiz. Olmayanı, etrafımızda bulunmayanı yapacağız." dedi.
Sarı, tüm Türk ve Müslüman dünyasının Ramazan Bayramı'nı da kutladı.
Sarı, iftarın ardından köy halkına çeşitli hediyeler verdi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:14 Kaynak: AA
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