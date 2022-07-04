Amasya Belediye Başkanı Sarı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Amasya Belediye Başkanı Sarı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı

04.07.2022 16:53

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın 88 yaşında vefat eden annesi Azize Sarı'nın cenazesi, toprağa verildi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın 88 yaşında vefat eden annesi Azize Sarı'nın cenazesi, toprağa verildi.

Bir süredir hastanede tedavi gören ve dün hayatını kaybeden Azize Sarı, Taşova ilçesine bağlı Uluköy Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze töreni sonrası taziyeleri kabul eden Mehmet Sarı, "Vefatından sonra annemin kıymetini daha iyi hissediyorum. Sanki 5 yaşında yetim kalmış çocuk gibiyim. Annem ile helalleşerek ayrıldım, sizler de anneme hakkınızı helal edin." ifadesini kullandı.

Cenazeye Sarı'nın ailesinin yanı sıra Amasya Valisi Mustafa Masatlı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, AK Parti Ankara Milletvekili Naci Bostancı, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya Belediye Başkanı Sarı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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