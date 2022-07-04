Cenaze töreni sonrası taziyeleri kabul eden Mehmet Sarı, "Vefatından sonra annemin kıymetini daha iyi hissediyorum. Sanki 5 yaşında yetim kalmış çocuk gibiyim. Annem ile helalleşerek ayrıldım, sizler de anneme hakkınızı helal edin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Amasya Belediye Başkanı Sarı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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