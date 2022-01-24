Amasya Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Amasya Belediyesine bağlı ekipler, 2 gündür devam eden ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kentte yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazetecilere, şehir genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından belediye ekiplerinin hızla çalışmaya başladıklarını söyledi.

Yaklaşık 80 kar temizleme aracı ve 300 kişilik kar temizleme ekibinin yoğun kar yağışına karşı meydana gelen ya da gelebilecek tüm olumsuz senaryolara karşı anında müdahale için hazır bekledikleri anlatan Sarı, "Yol ve kaldırımların açık kalmasını sağlamak ve soğuk havanın etkisiyle oluşabilecek buzlanmaya karşı önlem alan ekipler, ana arterler başta olma üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde kar temizleme çalışması yaptı." dedi.

Belediye ekipleri, kar yağışının şehirlerarası ulaşımı da olumsuz etkilemesi sebebiyle yolda kalan vatandaşları misafirhanelere yerleştirerek, yemek ikramında bulunuyor.