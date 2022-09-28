Amasya Belediyesinin asfalt çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Amasya Belediyesinin asfalt çalışmaları devam ediyor

28.09.2022 12:15
Amasya Belediyesinin asfalt çalışmaları devam ediyor

Amasya Belediyesi ekipleri, yollarda yenileme ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Amasya Belediyesi ekipleri, yollarda yenileme ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, il genelindeki cadde ve sokaklarda yol yenileme çalışmaları devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Sarı, şehrin her noktasında asfalt çalışması yaptıklarını belirtti.

Göreve geldikleri günden bu yana gerçekleştirdikleri asfaltlama çalışmalarıyla hiç gidilmeyen mahallelere kadar uzandıklarını anlatan Sarı, "Uzun süredir yapılmayan yollar bir hayli kötü durumdaydı. Asfaltlama çalışmalarını en kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. İhtiyaç olan sokaklarımızı da en kısa süre de asfaltla buluşturacağız. Biz ilk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla Amasyalı hemşehrilerimize hizmet etmeye, onların sorunlarını bir bir çözmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Amasya Belediyesi, Mehmet Sarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya Belediyesinin asfalt çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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